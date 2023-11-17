نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رسمي.. منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا منذ قليل كشف فيها تفاصيل فينيسيوس جونيور لاعب المنتخب الأول خلال مباراة كولومبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وكان فينيسيوس جونيور قد اضطر لمغادرة مباراة البرازيل أمام كولومبيا متأثرًا بالإصابة.

تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور

بيان الاتحاد البرازيلي بشأن إصابة فينيسيوس جونيور جاء كالتالي:"تم استبعاد المهاجم فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، من المنتخب البرازيلي الأول للرجال، اللاعب خضع صباح اليوم الجمعة إلى الفحوصات التصويرية وقد أثبتت وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر".

ومن المقرر أن يعود فينيسيوس جونيور إلى ناديه ريال مدريد للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامجه العلاجي.