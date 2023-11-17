لامين يامال يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وألافيس

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث لامين يامال، لاعب فريق برشلونة عن الحادثة التي وقعت بينه وبين النجم روبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني هذا الأسبوع. جرت المباراة في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.

لامين يامال يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين ليفاندوفسكي

بعد المباراة، انتشر فيديو يظهر ليفاندوفسكي غاضبًا من يامال بسبب قراره بالتسديد بدلًا من التمرير إلى النجم البولندي الذي كان في وضعية أفضل للتهديف. رفض ليفاندوفسكي مصافحة يامال بعدما قدم له يده، وهو الموقف الذي تناولته الصحف بشدة بعد المباراة.

ردًا على الحادثة، أوضح ليفاندوفسكي أنها مجرد حادثة عادية في عالم كرة القدم. وفيما يتعلق بالأمر، قال يامال في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول إسبانيا" خلال فترة التوقف الدولي: "لقد شرح (ليفاندوفسكي) ذلك بالفعل".

وأضاف: "هذه أشياء تحدث على أرض الملعب، كما هو الحال مع أي زميل في الفريق. نتفق بشكل جيد للغاية، وهناك أجواء جيدة جدًا في غرفة تبديل الملابس".

تأتي تصريحات يامال بعد مشاركته في مباراة إسبانيا وقبرص ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.