نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف حجم إصابة نجم برشلونة ومدة غيابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية، عن حجم إصابة الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، وذلك بعد استبعاده من قائمة منتخب بلاده خلال التوقف الدولي.

تفاصيل إصابة تيرشتيجن ومدة غيابه

وأعلن المنتخب الألماني استبعاد تيرشتيجن، بسبب تعرضه للإصابة على مستوى الظهر مما ستعيقه عن التواجد مع الفريق خلال التوقف الحالي، وسوف يعود لناديه برشلونة.

وكشفت تقارير حسب صحيفة سبورت الإسبانية، بأن تيرشتيجن سيلعب بشكل طبيعي مع الفريق في أول مباراة بعد التوقف الدولي، وأن الحارس يحتاج لراحة لثلاث أو أربعة أيام فقط.

ويلتقي فريق برشلونة مع فريق رايو فاليكانو، يوم 25 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وقد حقق البارسا الانتصار في أخر مبارياته قبل التوقف الدولي على حساب فريق ديبورتيفو الافيس، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.