نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي مهدد بمصير إيفرتون في البريميرليج بسبب 115 مخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية؛ عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ في إمكانية خصم نقاط منه في إطار منافسات البريميرليج، مثلما حدث مع فريق إيفرتون.

رابطة الدوري الإنجليزي تقرر خصم 10 نقاط من إيفرتون

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي، منذ قليل، أنه قد تم خصم 10 نقاط من نادي إيفرتون، بسبب مخالفة القواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان هناك شكوى ضد النادي.

حيث اعترف نادي إيفرتون، بفكرة انتهاك معايير اللعب المالي في الموسم الماضي 2021-2022.

مانشستر سيتي يواجه خطر الهبوط في البريميرليج

ووفقًا لما كشفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي، لديهما تخوف كبير، بشأن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وقد يواجه نفس عقوبة نادي إيفرتون.

واكملت الصحيفة، أن نادي مانشستر سيتي لديه شكوى تصل إلى 115 إتهاما بإنتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى تشيلسي الذي سيواجه تهديد اخر بشأن المدفوعات التي صرفها رئيس النادي السابق رومان إبراموفيتش، وفي هذه الحالة سيواجهان خطر الهبوط إلى التشامبيونشيب.