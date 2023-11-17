مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تتعادل مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب بوركينا فاسو، مع منتخب غينيا بيساو، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

بوركينا فاسو تتعادل مع غينيا بيساو

سجل مانويل بالدي هدف منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 20، وتعادل لبوركينا فاسو اللاعب بيرتارند تراوري في الدقيقة 61 من المباراة.

وحصل كل منتخب بهذا التعادل على النقطة الأولى في مشوار تصفيات كأس العالم، حيث سوف يعد منتخب مصر هو الوحيد الذي حقق الانتصار في تلك المجموعة بفوزه على جيبوتي بستة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بوركينا فاسو أمام إثيوبيا في الجولة المقبلة، على أن يواجه منتخب غينيا بيساو نظيره منتخب جيبوتي.