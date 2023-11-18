نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل، الجولة الأولى في مجموعة منتخب مصر من عمر تصفيات كأس العالم 2026، حيث نجح منتخبنا في تحقيق بداية رائعة بالفوز على منتخب جيبوتي، بنتيجة ستة أهداف دون رد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

بينما تعادل منتخبي إثيوبيا وسيراليون، بنتيجة سلبية، وأيضا تعادل منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بنتيجة هدف لكل منتخب.

ويأتي تدريب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي:

1- مصر: (3 نقاط)

2 غينيا بيساو: (نقطة واحدة)

3- بوركينا فاسو: (نقطة واحدة)

4- إثيوبيا: (نقطة واحدة)

5- سيراليون: (نقطة واحدة)

6- جيبوتي: (دون نقاط)

يذكر أن منتخب مصر سوف يواجه منتخب سيراليون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.