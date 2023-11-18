خالد بيبو: استبعاد أو ضم لاعبين للمنتخب يخص الجهاز الفني فقط

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أحمد جودة - القاهرة - قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا.

خالد بيبو: استبعاد أو ضم لاعبين للمنتخب يخص الجهاز الفني

وأضاف بأن كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة.

وتابع بأنه لا توجد أي مناقشات في هذا الشأن.

وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم ٢٠٢٦.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قد استبعد الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد من رحلة الفراعنة لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.