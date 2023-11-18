كوت ديفوار يكتسح سيشل بتسعة أهداف في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب كوت ديفوار في تحقيق فوزا عريضا على حساب منتخب سيشل، بنتيجة تسعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة قي تصفيات كأس العالم.

كوت ديفوار يكتسح سيشل بتسعة أهداف

سجل سبستيان هالير الهدف الأول في الدقيقة 20، واحرز سنجاري الهدف الثاني في الدقيقة 24، وعزز سيمون ادينجرا النتيجة في الدقيقة 36، واختتم كريم كوناتي أهداف منتخب كوت ديفوار في الشوط الأول بالدقيقة 40.

واحرز سيكو فوفانا هدف منتخب كوت ديفوار الخامس في الدقيقة 60، وسجل جونيور تراوري الهدف السادس في الدقيقة 77، وجاء الهدف السابع عن طريق كراسو بالدقيقة 84، ويعود جونيور تراوري ويحرز الهدف الثامن في الدقيقة 93، وينهي كريم كوناتي أهداف اللقاء في الدقيقة 95.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار بتلك النتيجة مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 3 نقاط، ويأتي بعد ذلك منتخبي بوروندي والجابون بنفس الرصيد، بينما تحتل منتخبات جامبيا وكينيا وسيشل المراتب الثلاث الأخيرة.