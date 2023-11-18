نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إنجلترا يفوز على مالطا بثنائية بتصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن منتخب إنجلترا الكروي الأول من تحقيق الفوز أمام نظيره منتخب مالطا بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة بتصفيات يورو 2024.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة إنجلترا ومالطا

سيطر لاعبو منتخب إنجلترا على مجريات المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى مالطا.

وسجل إنريكو بيبي هدف بالخطأ في مرماه لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء هاري كين في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف إنجلترا الثاني في شباك مالطا عن طريق تمريرة حاسمة من بوكايو ساكا.

وهز ديلان رايس شباك منتخب مالطا للمرة الثالثة في الدقيقة التاسعة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

استمر استحواذ لاعبو منتخب إنجلترا على الكرة استحواذ كامل لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لتنتهي بذلك أحداث المباراة.