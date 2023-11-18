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أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة إنجلترا ومالطا اليوم الجمعة 17/11 بتصفيات يورو 2024.

نتيجة مباراة إنجلترا ومالطا

نجح منتخب إنجلترا الكروي الأول في تحقيق فوز مستحق أمام نظيره منتخب مالطا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

أهداف مباراة إنجلترا ومالطا

وقع إنريكو بيبي على هدف بالخطأ في مرماه لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وسجل هاري كين هدف إنجلترا الثاني في شباك مالطا عن طريق تمريرة حاسمة من بوكايو ساكا، في الدقيقة الخامسة والسبعين.