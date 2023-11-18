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أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب إنجلترا الكروي الأول، أمام نظيره منتخب مالطا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة بتصفيات يورو 2024.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية موعد مباراة إنجلترا القادمة بتصفيات يورو 2024 عقب الفوز أمام مالطا.

موعد مباراة إنجلترا القادمة

ويلتقي منتخب إنجلترا الكروي الأول بنظيره منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين القادم الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة بتصفيات يورو 2024.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ومن المقرر أن تذاع أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لتصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.