نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة إنجلترا بتصفيات يورو 2024 عقب الفوز أمام مالطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار عن انتهاء أحداث المباراة التي جمعت بينهما منتخب إنجلترا الكروي الأول ونظيره منتخب مالطا ضمن منافسات الأسبوع التاسع بتصفيات يورو 2024.

نتيجة مباراة إنجلترا ومالطا

وسقط منتخب مالطا أمام نظيره منتخب إنجلترا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "ويمبلي".

ونوفر لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية ترتيب مجموعة إنجلترا بتصفيات يورو 2024 عقب الفوز أمام مالطا.

ترتيب مجموعة إنجلترا

إنجلترا.. 19 نقطة

إيطاليا.. 13 نقطة

أوكرانيا.. 13 نقطة

مقدونيا الشمالية.. 7 نقاط

مالطا.. دون نقاط.

القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024

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