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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مباريات السبت لأندية الجيزة بالقسم الثالث

تشهد منافسات الجولة السابعة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزه بدوري القسم الثالث إقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة.

1- ابو النمرس مع الاعلاميين



على ملعب ابو النمرس يواجه فريق الاعلاميين متصدر المجموعة بقيادة ياسر راشد برصيد 14 نقطة فريق ابو النمرس صاحب المركز الخامس بقيادة احمد بكري برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجوله الماضية فوز الاعلاميين على فريق أطفيح بهدفين دون رد، بينما تلقي فريق أبو النمرس الهزيمه من فريق كاسكادا بثلاثيه مقابل هدفين.



2- صول مع أورانج



يشهد ملعب نادي النجوم لقاء بين فريق صول صاحب المركز الثالث عشر بقيادة احمد الضظوى برصيد نقطتين مع فريق اورانج وصيف المجموعة بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 13 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق اورانج على فريق بشتيل بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق صول الهزيمة من فريق دياموند برباعية مقابل هدف.



3- الصيد مع بشتيل



يلتقي فريق الصيد صاحب المركز الثالث بقيادة طارق حسن برصيد 12 نقطة مع فريق بشتيل صاحب المركز الرابع بقيادة جمال حواش برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الصيد على فريق حلوان العام بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق بشتيل الهزيمة من فريق اورانج بهدفين مقابل هدف.



4- اطفيح مع المعادي



على ملعب نادي اطفيح يلتقي فريق اطفيح صاحب المركز السادس بقيادة شوقى محمد برصيد 10 نقاط مع فريق المعادي صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد الجداوى برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل المعادي مع حدائق الاهرام سلبيًا بينما تلقي اطفيح الهزيمة من الإعلاميين بهدفين نظيفين.



5- حلوان العام مع منشيه ناصر



على ملعب نادي 63 الحربي يخوض فريق حلوان العام صاحب المركز التاسع بقيادة محمد صفوت كشرى لقاء صعب مع فريق منشيه ناصر الثامن بقيادة محمد رمضان.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 9 نقاط.



6- حدائق الاهرام مع دياموند



يحل فريق دياموند صاحب المركز السابع بقيادة جمال دسوقي برصيد 10 نقاط ضيفًا على فريق حدائق الاهرام صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود نصر برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق دياموند على فريق صول برباعية مقابل هدف بينما

تعادل فريق حدائق الاهرام مع فريق المعادي.



7- اسمنت حلوان مع كاسكادا



على ملعب نادي اسمنت حلوان يلعب فريق كاسكادا صاحب المركز السابع بقيادة سيد رياض برصيد 7 نقاط مع فريق أسمنت حلوان متذيل المجموعة بقياده أحمد مكي.