منتخب إيطاليا يكتسح مقدونيا الشمالية بخماسية في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا ومهمًا أمام نظيره مقدونيا الشمالية بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأوليمبيكو"، وذلك في إطار الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

ويحتل إيطاليا بعد هذا الفوز وصافة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين، فيما يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة أربع مباريات.

أحداث مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2026

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إيطاليا في الدقيقة 13، بداع التسلل على جياكومو راسبادوري.

وسجل ماتيو دارميان الهدف الأول لصالح إيطاليا في الدقيقة 17، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء مقدونيا الشمالية، نفذها جياكومو راسبادوري بتمريرة إلى ديماركو ليمررها الأخير مرة أخرى إلى راسبادوري الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها دارميان برأسية من على القائم الثاني، سكنت الشباك على يمين الحارس ديميتريفسكي.

وأهدر جورجينيو لاعب منتخب إيطاليا ركلة جزاء في الدقيقة 41، بعد تسديدة ضعيفة، تمكن الحارس ستول ديميتريفسكي من إبعادها من يسار مرماه.

وأحرز فيديريكو كييزا الهدف الثاني لصالح إيطاليا في الدقيقة 42، بعد تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس ستول ديميتريفسكي.

وعزز نفس اللاعب التقدم بالهدف الثالث لصالح إيطاليا في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 3+45، بعد تمريرة بينية من دومينيكو بيراردي إلى كييزا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وراوغ المدافع ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص جاني أتاناسوف الفارق لصالح مقدونيا الشمالية في الدقيقة 52، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء إيطاليا، نُفذت بتمريرة إلى إزجان أليوسكي الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أتاناسوف برأسية، سكنت الشباك.

ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثاني لصالح مالطا في الدقيقة 74، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

وتمكن جياكومو راسبادوري من تسجيل الهدف الرابع لصالح إيطاليا في الدقيقة 81، بعد تمريرة بينية من نيكولو باريلا إلى زميله راسبادوري الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع ستيفان الشعراوي أن يسجل الهدف الخامس لصالح إيطاليا في الدقيقة 3+90، بعد عرضية أرضية من فيديريكو ديماركو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها الشعراوي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.