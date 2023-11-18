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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات السبت في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - جدول مباريات السبت في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث
تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت مواجهات الجولة السابعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 7 مباريات قوية ومثيرة.
1- شباب بطا مع البلاستيكثم
على ملعب شباب بطا ولقاء القمة مع القاع بين فريق مركز شباب بطا متذيل المجموعة بقيادة محمد سعيد مصيلحي برصيد 3 نقاط مع فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 16 نقطة.
2- شباب طوخ مع شباب قليوب
يشهد نادي طوخ مباراة قوية ومثيرة بين فريق شباب طوخ وصيف المجموعة بقيادة محمد خطاب برصيد 11 نقطة مع فريق
مركز شباب قليوب الخامس بقيادة احمد عبد النبي برصيد 10 نقاط.
3- المرج مع الطيران
على ملعب نادي المرج يلتقي فريق المرج صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أشرف السيد برصيد 4 نقاط مع فريق الطيران صاحب المركز 11 بقيادة محمد شعراوى برصيد 11 نقطة.
4- بنها مع القناطر
على ملعب نادي بنها يحل فريق القناطر الخيريه صاحب المركز السادس بقيادة اسماعيل ضمضم برصيد 10 نقاط ضيفًا على فريق بنها صاحب المركز السابع بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 9 نقاط.
5- بهتيم مع اسكو
على ملعب نادي بهتيم ولقاء دربي شبرا بين فريق بهتيم الرابع بقيادة ياسر عمر برصيد 10 نقاط مع فريق اسكو صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أشرف ابو رجيله برصيد 4 نقاط.
6- هليوبوليس مع الماظه
على ملعب نادي هليوبوليس يلعب فريق هليوبوليس العاشر بقيادة شريف شيفو برصيد 5 نقاط مع فريق الماظه صاحب المركز الثامن بقيادة مختار ناصر برصيد 8 نقاط.
7- المطرية مع ابو السعود
على ملعب المطرية يستقبل فريق
المطرية التاسع بقيادة عبد الحميد على ميدو برصيد 6 نقاط فريق ابو السعود صاحب المركز الثالث عشر بقيادة تامر الباشا برصيد 3 نقاط.