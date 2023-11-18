أحمد جودة - القاهرة - جدول مباريات السبت في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت مواجهات الجولة السابعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 7 مباريات قوية ومثيرة.

1- شباب بطا مع البلاستيكثم

على ملعب شباب بطا ولقاء القمة مع القاع بين فريق مركز شباب بطا متذيل المجموعة بقيادة محمد سعيد مصيلحي برصيد 3 نقاط مع فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 16 نقطة.

2- شباب طوخ مع شباب قليوب

يشهد نادي طوخ مباراة قوية ومثيرة بين فريق شباب طوخ وصيف المجموعة بقيادة محمد خطاب برصيد 11 نقطة مع فريق

مركز شباب قليوب الخامس بقيادة احمد عبد النبي برصيد 10 نقاط.

3- المرج مع الطيران

على ملعب نادي المرج يلتقي فريق المرج صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أشرف السيد برصيد 4 نقاط مع فريق الطيران صاحب المركز 11 بقيادة محمد شعراوى برصيد 11 نقطة.



4- بنها مع القناطر