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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب مجموعة إيطاليا بعد الفوز أمام مقدونيا الشمالية مساء الجمعة على ملعب "الأوليمبيكو"، في تاسع جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وتمكن الآزوري من تحقيق فوز كبير أمام مقدونيا الشمالية بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل للمنتخب الإيطالي كل من ماتيو دارميان "هدف"، فيديريكو كييزا "هدفين"، جياكومو راسبادوري "هدف"، ستيفان الشعراوي "هدف"، فيما أحرز هدفا مقدونيا الشمالية اللاعب جاني أتاناسوف.

ويتواجد المنتخب الإيطالي في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إنجلترا، أوكرانيا، شمال مقدونيا، مالطا.

ترتيب مجموعة إيطاليا بعد الفوز أمام مقدونيا الشمالية

1- إنجلترا: 19 نقطة.

2- إيطاليا: 13 نقطة.

3- أوكرانيا: 13 نقطة.

4- شمال مقدونيا: 7 نقاط.

5- مالطا: 0 نقاط.