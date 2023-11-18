نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمومية المريخ البورسعيدى توافق على الميزانية المالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية بنادى المريخ البورسعيدى والتى أقيمت يوم الجمعة من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءًا بمقر النادى الرئيسى.

و إكتمل النصاب القانونى للإجتماع بحضور ١٦٩ عضو من أعضاء الجمعية العمومية متخطيًا نسبة الحضور المقررة وهى ١٣٢ عضو من أصل ٦٥٨ عضو يحق لهم الحضور.

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن وقائع الجمعية العمومية شهدت حالة من الود والألفة بين مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر والسادة أعضاء الجمعية العمومية حيث تبادل الأعضاء الحديث مع مسؤولى الإدارة فى كافة النواحى كما أبدى أعضاء المريخ دعمهم لإدارة النادى فى خطواتها الإدارية والفنية والإجتماعية.

أضاف " أيمن عيد " وافقت الجمعية العمومية على إعتماد الميزانية المالية عن السنة المالية بعدد أصوات ١٦٢ موافق و٤ أصوات باطلة و٣ لا اوافق كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على تقرير النشاط وخطة العمل المالى المقدمة من مجلس الإدارة.

أقيم اجتماع الجمعية العمومية بنادى المريخ البورسعيدى بإشراف قضائى ومتابعة الإجراءات من جانب الجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.