نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره منتخب جورجيا مساء اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، في الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة جورجيا في تصفيات يورو

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: فران جارسيا - روبن لي نورماند - إنييجو مارتينيز - داني كارباخال

الوسط: ميكيل مورينو - مارتن زوبيميندي - جافي

الهجوم: خوسيلو - لامين يامال - ميكيل اوريارزابال.

تذاع أحداث مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب جورجيا عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات يورو 2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:



التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

ما هو ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات يورو 2024؟

إسبانيا، 18 نقطة

سكوتلندا، 16 نقطة

النرويج، 10 نقاط

جورجيا، 8 نقاط

قبرص، دون نقاط