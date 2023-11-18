نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفاح البريميرليج يفتتح المجال بالانضمام نحو ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجاة من العيار الثقيل بشأن رغبة نجم نادي وست هام ومنتخب إنجلترا في الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات المقبلة 2024.

نجم ويست هام يحلم باللعب بقميص الميرنجي

وكشف اللاعب بوين نجم وست هام الانجليزي عند هوية النادي الذي يحلم أن يلعب به في حاله رحيله عن النادي الإنجليزي قائلا: " أرغب في الانتقال لصفوف ريال مدريد ".

ويعاني نادي ريال مدريد هذا الموسم في صفوف الفريق بسبب وجود الكثير من الإصابات من بينهم الحارس البلجيكي كورتوا والمدافع ميلتاو وميندي ظهير أيسر الفريق والفرنسي كامافينجا الذي اصيب مع منتخب بلاده.

ما موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي قادش مساء يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.