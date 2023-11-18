بعثة منتخب مصر تصل ليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -



وصلت بعثة منتخب مصر إلي ليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مرانه الوحيد والختامي على ملعب مجمع صامويل كانون الرياضي استعدادًا لمواجهة سيراليون.

ويسعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق الفوز على سيراليون وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على تصدر المجموعة مبكرًا.

يحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بسداسية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب صامويل كانون الرياضي.