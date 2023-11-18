نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا أمام جبل طارق في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية؛ موعد مباراة فرنسا أمام جبل طارق في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024 بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الثانية من تصفيات يورو، إلى جانب منتخبات هولندا، اليونان، إيرلندا وجبل طارق.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة حيث ضمن رسميا التأهل إلى البطولة النهائية، بينما جبل طارق يتزيل جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة فرنسا أمام جبل طارق في تصفيات يورو 2024

وعن موعد مباراة فرنسا أمام جبل طارق، يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره جبل طارق اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري على أرضية ملعب أليانز ريفيرا، وذلك ضمن تصفيات اليورو 2024.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا أمام جبل طارق في تصفيات يورو 2024

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 عبر قنواتها المشفرة التي تحتاج اشتراك شهري، لذلك بالتأكيد ستجد مباراة فرنسا أمام جبل طارق عبر شاشاتها.