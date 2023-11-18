بركات يكشف المنتخبات الأخطر في مجموعة مصر بتصفيات مونديال 2026

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد بركات، المنتخبات الأخطر في مجموعة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار بركات إلى أن منتخبي غينيا بيساو وبوركينا فاسو هما الأخطر في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم.

وأوضح بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غينيا بيساو وبوركينا فاسو أخطر منتخبين في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم".

وتابع: "خبرات منتخب مصر قادرة على حسم مباراة سيراليون لصالحنا من الخارج".

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره سيراليون، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026، غدًا الأحد.