نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر المقبلة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأخدود مساء الجمعة المقبلة 24 نوفمبر 2023، فؤ الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأول بارك المباراة المرتقبة بين نادي النصر ضد نظيره الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي؟

تذاع أحداث مباراة النصر ضد الأخدود عبر قناة SSC السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نادي الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2823-2024.