نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهجوم عليهم.. اتحاد الكرة يدافع عن لاعبي منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دافع محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن لاعبي منتخب مصر للشباب، بعد الهجوم عليهم لظهور أبناء سيد عبدالحفيظ وخالد بيبو وعامر حسين، معهم.

وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض انتقد لاعبي منتخب الشباب، بسبب تواجد أبناء سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وعامر حسين".

وتابع: "الـ 3 لاعيبة من أفضل اللاعبين في مصر، وتواجدهم في منتخب الشباب بسبب إن التلاتة مكسرين الدنيا".

وواصل: "شوفوا يوسف سيد عبد الحفيظ راجل بيلعب باك يمين عالمي، بيهاجم ويدافع وبيعمل كل حاجة في الكورة ميبقاش متواجد ليه؟ عمرو خالد بيبو نفس الكلام، اتسبب في طرد لاعب الجزائر".

واختتم: "هادي عامر حسين برضو واحد من اللاعيبة الأقوياء، وياما شوفنا أساطير في كرة القدم ولادهم لاعيبة جامدة جدًا".