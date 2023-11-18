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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق كرة القدم العالمية، عن تشكيل فرنسا المتوقع أمام جبل طارق في تصفيات يورو 2024، وهو ما يقدمه "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الثانية من تصفيات يورو، إلى جانب منتخبات هولندا، اليونان، إيرلندا وجبل طارق.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة حيث ضمن رسميا التأهل إلى البطولة النهائية، بينما جبل طارق يتزيل جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة فرنسا أمام جبل طارق في تصفيات يورو 2024

يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره جبل طارق اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري على أرضية ملعب أليانز ريفيرا، وذلك ضمن تصفيات اليورو 2024، وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام جبل طارق في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: برايس سامبا

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - لوكاس هيرنانديز - ويليام ساليبا - جوناثان كلاوس

خط الوسط: وارن زائير إيمري.- أدريان رابيو

خط الهجوم: كيليان مبابي - عثمان ديمبيلي - أنطوان جريزمان - ماركوس تورام

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا أمام جبل طارق في تصفيات يورو 2024

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 عبر قنواتها المشفرة التي تحتاج اشتراك شهري، لذلك بالتأكيد ستجد مباراة فرنسا أمام جبل طارق عبر شاشاتها.