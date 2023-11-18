أمير عبد الحميد يكشف بوادر أزمة في منتخب مصر ويؤكد: سنفوز بكل المباريات

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أنه يتوقع فوز منتخب مصر الأول لكرة القدم، بكل المباريات في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار أمير عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتوقع فوز منتخب مصر بكل المباريات في تصفيات كأس العالم 2026".

وتابع: "جميع لاعبي منتخب مصر خاضوا لقاء جيبوتي بمنتهى الجدية، وفيتوريا مختار لاعيبة مميزة جدًا في كل مركز".

وأشار عبد الحميد، إلى أن استبعاد حسين الشحات، وطارق حامد وإمام عاشور، من معسكر منتخب مصر، سيكون تأثيره سلبيًا على علاقتهم مع روي فيتوريا مستقبلًا.

واختتم: "اعتراض الثلاثي مكانش ذكي، مكانش في مشكلة في الماتش، والناس فرحانة وكان لسة في ماتش كمان".

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد حقق الفوز بسداسية نظيفة أمام نظيره جيبوتي في أولى جولات دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.