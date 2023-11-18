نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة المرتقبة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، والتي ستقام أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مع نظيره فريق مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب الاتحاد معقل النادي السماوي.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره فريق ليفربول؛ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ليفربول، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.