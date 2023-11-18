نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: فيتوريا كان يجب عليه إشراك إمام وحسين الشحات وطارق حامد أمام جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق أن روي فيتوريا كان يجب عليه إشراك إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد أمام جيبوتي خاصة أن المباراة كانت في المتناول.

وصرح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"مباراة جيبوتي كانت سهلة كنت أفضل مشاركة حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد أمام جيبوتي".

وأكمل:أويد بيان الأهلي بشأن استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر".

وتابع: "الجهاز الفني لمنتخب مصر اتعامل غلط مع أحمد أبو الفتوح ومحمد صبحي وأيضًا تعامل غلط الثلاثي المستبعد".

وأضاف: "المسؤول عن قرارت منتخب مصر ليس علاقه بكرة القدم".

واختتم: "روي فيتوريا هو المسؤول عن استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر منتخب مصر".

وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بسداسية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.