نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد استعداداته، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق إيفرتون، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في البريميرليج

وسيواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون مساء يوم الأحد المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، زالساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستقام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الوحيد والحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون عبر قناة bein sports 1.