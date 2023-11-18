نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري 223-2024.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل الموج الأزرق المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة لقائين.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي وسموحة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد سموحة يوم الثلاثاء 28-11-2023، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 1HD.