تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة البرازيل يوم الأربعاء المقبل 22-11-2023 على ملعب "ماراكانا" في سادس جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل التانجو صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل السيليساو المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة مثلهما والتعادل في لقاء.

موعد مباراة الأرجنتين أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأرجنتين والبرازيل يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، أليكسيس ماكاليستر، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، نيكو جونزاليس.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد البرازيل مساء الأربعاء المقبل 22-11-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.