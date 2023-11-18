نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشليسي يكتب رقما مميزا داخل المنتخب الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل تشيلسي الصحوة وكتابة الأرقام القياسية، والتي جاءت رغم فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تجري فيها تصفيات بطولة اليورو، وتصفيات مونديال العالم 2026.

وجاء رقم البلوز المميز بعد ظهور كولر بالمر والذي شارك في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام مالطا.



اللاعب الثالث عشر من تشيلسي

وشارك من فريق تشيلسي، مع منتخب الأسود الثلاثة بقيادة المدرب جاريث ساوثجيث، 13 عشر لاعبا ليكون أكثر فريق ارتدى لاعبيه قميص منتخب إنجلترا.

وكان المنتخب الإنجليزي قد ضمن التأهل ضمن 13 منتخبا إلى بطولة اليورو والتي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل.

و التقى المنتخب الإنجليزي أمام مالطا أمس، ليتفوق عليه بثنائية إنريكو بيبي لاعب مالطا بهدف عكسي، وهاري كين.