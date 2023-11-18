نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وبالأخص عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأول، الذي سيعمتد عليه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، في مواجهة نظيره منتخب سيراليون، في اللقاء المقرر له مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لمنتخب الفراعنة في مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم.

ونجح لاعبي المنتخب الوطني في تحقيق فوزًا كبيرًا على منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون

ويستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لمواجهة نظيره منتخب سيراليون، مساء غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أرضية ملعب ستاد "صامويل دي كانيون" في ليبيريا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر سيراليون في تصفيات كأس العالم

وتنقل أحداث اللقاء، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وقنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.