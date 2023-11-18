نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب سيراليون مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفراعنة وسيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة.

ونجح لاعبي المنتخب الوطني في تحقيق فوزًا كبيرًا على منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون

ويستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لمواجهة نظيره منتخب سيراليون، مساء غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أرضية ملعب ستاد "صامويل دي كانيون" في ليبيريا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر سيراليون في تصفيات كأس العالم

وتنقل أحداث اللقاء، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2026.