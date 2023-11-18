نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل هولندا المتوقع أمام أيرلندا في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحل المنتخب الأيرلندي ضيفًا على نظيره الهولندي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2024، حيث تسعى الطواحين الهولندية لضمان تأهلها إلى البطولة التي تحمل لقبها مرة واحدة.



من المتوقع ألا يكون منتخب أيرلندا خصمًا سهلًا، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بينما يحتل منتخب هولندا المركز الثاني في المجموعة الاي يتصدرها منتخب فرنسا.



وستنطلق مباراة هولندا وأيرلندا في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والساعة 22:45 بتوقيت السعودية.



وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة مباريات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024 بنقل أحداث مباراة هولندا وايرلندا عبر شاشتها.



من المتوقع أن تخوض هولندا المباراة بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: دالي بليند - لوتشاريل جيترويدا - فيرجيل فان دايك - دينزل دومفرايس

خط الوسط: تيجاني ريندرز - ماتس وايفر - كليندشي هارتمان

خط الهجوم: تشافي سيمونز - فوت فيخهورست - كودي جاكبو