نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة العالمية تحديدا البطولات الأوروبية والأفريقية مباريات المنتخبات التي تخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026 أو بطولة يورو 2024.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم السبت في مختلف البطولات بتوقيت مصر



* التصفيات المؤهلة ليورو 2024:

- أرمينيا وويلز الساعة 4 عصرا

- روسيا البيضاء وأندورا الساعة 7 مساء

- لاتفيا وكرواتيا الساعة 7 مساء

- سويسرا وكوسوفو الساعة 21:45 مساء

- فرنسا وجبل طارق الساعة 21:45 مساء.



- هولندا وأيرلندا الساعة 21:45 مساء

* التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026:

- جنوب إفريقيا وبنين الساعة 3 عصرا

- النيجر وتنزانيا الساعة 6 مساء

- السنغال وجنوب السودان الساعة 9 مساء

* مباريات ودية:

- ألمانيا وتركيا الساعة 21:45 مساء