نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وتونس في بطولة شمال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر للشباب لكرة القدم، بقيادة وائل رياض المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب تونس مساء غدا الأحد، على ملعب الكرم بتونس، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد المنتخب الوطني الشباب وتونس في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة للمباراة.

وانطلقت بطولة شمال إفريقيا يوم الإثنين الماضي 13 نوفمبر، بمواجهتي تونس مع الجزائر وليبيا واجهت المغرب.

موعد مباراة مصر ضد تونس في بطولة شمال إفريقيا

يستعد لاعبي منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، لمواجهة نظيره منتخب تونس، مساء غدًا الأحد، في ثالث مباريات المنتخب الوطني، في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في تونس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة منتخب الشباب المشاركة في بطولة شمال إفريقيا

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي.

خط الوسط: مروان محمود، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، محمد السيد، عمر خضر، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد.

خط الهجوم: كريم سعيد، مهند محمد، محمد زعلوك.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة شمال إفريقيا

وحتى الآن، لم تتحصل أي قناة عربية على حقوق نقل مباريات بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

ومن جانبه يوفر اتحاد شمال إفريقيا البث المباشر لمباريات بطولة شمال إفريقيا تحت سن 20 سنة، عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب.