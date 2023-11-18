نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا أمام تركيا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب ألمانيا نظيره التركي في مباراة ودية تجمع بينهما أثناء فترة التوقف الحالية استعدادًا للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الألماني نظيره التركي في مباراة ودية يوم السبت 18 نوفمبر 2023 على ملعب استاد أولمبياستاديون برلين في ألمانيا.



وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستذاع مباراة منتخب ألمانيا وتركيا والتي تقام بشكل ودي عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للمباريات في الشرق الأوسط.



قائمة منتخب ألمانيا لمواجهة تركيا الودية



حراسة المرمى: مارك تير شتيجن (برشلونة)، أوليفر باومان (هوفنهايم)، كيفين تراب (آينتراخت فرانكفورت)، يانيس بلاسفيتش (لايبزيج)

خط الدفاع: روبن جوسنس (يونيون برلين)، بنجامين هينريش (لايبزيج)، ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكلاس سوله (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)، مالك تياو (ميلان).

خط الوسط: روبرت أندريتش (باير ليفركوزن)، جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، كريس فوريتش (فيردر بريمن)، ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ)، باسكال جروس (برايتون)، إيلكاي جوندوجان (برشلونة)، كاي هافيرتز (آرسنال)، يوناس هوفمان (باير ليفركوزن)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، فيليكس نميكا (بوروسيا دورتموند)، ليروي ساني (بايرن ميونخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: مارفين دوكش (فيردر بريمن)، نيكلاس فيلكروج (بوروسيا دورتموند)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)، توماس مولر (بايرن ميونخ).