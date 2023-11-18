نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي لمواجهة قوية أمام نظيره نادي الأتفاق مساء الجمعة المقبل 24 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ما هو توقيت مباراة إتحاد جدة ضد الحزم في دوري روشن السعودي؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد المباراة المرتقبة بين نادي إتحاد جدة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة إتحاد جدة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي؟

تذاع أحداث مباراة اتحاد جدة ضد الاتفاق عبر قناة SSC السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي اتحاد جدة المركز الخامس برصيد 24نقطة، بينما يأتي نادي الاتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.