نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، لمواجهة قوية وصعبة أمام نظيره فريق فيورنتينا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023/2024.

موعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي، يوم السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب "سان سيرو" معقل فريق ميلان.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد فريق فيورنتينا في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.