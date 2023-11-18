نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بنظيره فريق يوفنتوس، في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023/2024.

ويتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فريق يوفنتوس وصافة الجدول برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، يوم الأحد الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل الأخير.





ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.