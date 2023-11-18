نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال المقبلة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الحزم في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نادي الحزم مساء السبت المقبل 25 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم في دوري روشن السعودي؟

تذاع أحداث مباراة الهلال ضد نظيره الحزم عبر قناة SSC السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يأتي نادي الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2023-2024.