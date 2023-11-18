نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال أمام أيسلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب أيسلندا في إطار التصفيات المؤهلة إلي نهايات كأس الأمم الأوربية يورو 2024.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة البرتغال أمام أيسلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي كأس الأمم الأوربية يورو 2024، مساء يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن تنطلق احداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، والحادية عشر الا ربع بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للبرتغال امام أيسلندا

ديوجو كوستا

رافا جيريرو – إيناسيو – روبن دياش – جواو كانسيلو

برونو فيرنانديش – برناردو سيلفا – بالينيا

جواو فيليكس – ديوجو جوتا. -كريستيانو رونالدو