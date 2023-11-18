نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا المتوقع أمام أيسلندا في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره منتخب أيسلندا في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي نهايات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل إسبانيا المتوقع أمام أيسلندا في التصفيات المؤهلة إلي نهايات كأس يورو 2024

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي كأس الأمم الأوربية يورو 2024، مساء يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن تنطلق احداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، والحادية عشر الا ربع بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للبرتغال امام أيسلندا

ديوجو كوستا

رافا جيريرو – إيناسيو – روبن دياش – جواو كانسيلو

برونو فيرنانديش – برناردو سيلفا – بالينيا

جواو فيليكس – ديوجو جوتا. -كريستيانو رونالدو