تشكيل منتخب البرازيل المتوقع أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، تشكيل البرازيل المتوقع لمواجهة الأرجنتين في اللقاء القوي الذي سيجمع بين المنتخبين يوم الأربعاء المقبل 22 نوفمبر 2023 على ملعب "ماراكانا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

تبدأ أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرازيل المتوقع لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيمرسون، ماركينيوس، جابريل ماجاليس، لودي.

خط الوسط: أندريه، جيماريش، رودريجو.

خط الهجوم: رافينيا، فينيسيوس جونيور، جابرييل مارتينيللي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين صباح الأربعاء المقبل، عبر قنواتها.