نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيرة موزمبيق ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية موعد مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

ويلتقي منتخب الجزائر أمام نظيره منتخب موزمبيق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر على ملعب دو زمبيتو في موزمبيق

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية بتوقيت تونس والجزائر.

تذاع مباراة الجزائر موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026 على قناة.SSC SPORT السعودية التي أعلنت عن حصولها على حقوق بث مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام موزمبيق في تصفيات المونديال

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: كيفن جيتون - ياسر لعروسي - محمد أمين توجاي - أحمد توبة

الوسط: هشام بوداوي - سفيان فيغولي - فارس شعيبي

الهجوم: رياض محرز - أمين غويري - بغداد بونجاح