نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب "أليانز ستاديوم" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ونظيره يوفنتوس، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" موسم 2023/2024.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، يوم الأحد الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فريق يوفنتوس وصافة الجدول برصيد 29 نقطة.