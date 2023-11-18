نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال؛ لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق برينتفورد، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا الموسم 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويواجه فريق آرسنال نظيره برينتفورد، يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري الموافق السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة أرسنال الماضية في الدوري الإنجليزي

وتمكن فريق أرسنال من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي في المباراة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، قد أعلنت عن حصولها على حقوق بث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري عبر شاشاتها المختلفة.