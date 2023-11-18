نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت 18-11-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو جدول مباريات اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجارى والقنوات الناقلة لتلك المباريات.

جدول مباريات اليوم السبت

وجاء جدول مباريات اليوم السبت على النحو التالى:

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

جنوب إفريقيا ضد بنين، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

النيجر ضد تنزانيا، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD ".

السنغال ضد جنوب السودان، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

مواعيد تصفيات أمم أوروبا اليوم

أرمينيا ضد ويلز، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

روسيا البيضاء ضد أندورا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

لاتفيا ضد كرواتيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الكيان الصهيوني ضد رومانيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

سويسرا ضد كوسوفو، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD4".

فرنسا ضد جبل طارق، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD2".

هولندا ضد إيرلندا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مباريات ودية اليوم

ألمانيا ضد تركيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.