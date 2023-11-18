نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي ترتيبات فرق الدوري الإنجليزي الممتاز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد البحث يومًا بعد يوم، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، حيث يشهد البريميرليج هذا الموسم صراع ناري وقوي بين أندية القمة في إنجلترا على الصدارة.

مانشستر سيتي يتصدر البريميرليج

ويتصدر مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ليفربول مع يورجن كلوب برصيد 27 نقطة وهو نفس الرصيد الذي يمتكله آرسنال الذي يحل في المركز الثالث.

ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 26 نقاط، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب البريميرلج.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، خصم 10 نقاط من فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خصم 10 نقاط من إيفرتون



1 مانشستر سيتي، 28 نقطة.

2 ليفربول، 27 نقطة.

3 آرسنال، 27 نقطة.

4 توتنهام، 26 نقطة.

5 أستون فيلا، 25 نقطة.

6 مانشستر يونايتد، 21 نقطة.

7 نيوكاسل يونايتد، 20 نقطة.

8 برايتون، 19 نقطة.

9 وست هام، 17 نقطة.

10 تشيلسي، 16 نقطة.

11 برينتفورد، 16 نقطة.

12 ولفرهامبتون،15 نقطة.

13 كريستال بالاس، 15 نقطة.

14 نوتينجهام فورست، 13 نقطة.

15 فولهام، 12 نقطة.

16 بورنموث، 9 نقاط.

17 لوتون تاون، 6 نقاط.

18 شيفيلد يونايتد، 5 نقاط.

19 إيفرتون، 4 نقاط.

20 بيرنلي، 4 نقاط.

